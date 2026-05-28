テレビ朝日系で放送中のドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』で主演を務めている鈴木京香。【写真】黒髪ロングをバッサリ！茶髪ベリーショートの鈴木京香「わずかな文書から書き手の性格や思考を読み解く“文字解析のエキスパート”の刑事として、未解決事件を解決に導く役を演じています。2018年にシーズン1がスタートし、2020年にシーズン2が放送。今回のシーズン3では、バディ役が波瑠さんから黒島結菜さんに代わりました」