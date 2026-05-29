アメリカの司法省が、トランプ大統領から過去に性的暴行を受けたとして提訴した元コラムニストの女性に対し、刑事捜査を始めたとアメリカメディアが伝えました。複数のアメリカメディアによりますと、トランプ氏から1990年代に性的暴行を受けたなどとして民事訴訟を起こしていた元コラムニストのジーン・キャロル氏について、裁判の中で事実と異なる証言をした疑いがあるとして、司法省が刑事捜査を始めたということです。司法省は