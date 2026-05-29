きょう午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空機が、タイヤのトラブルのため成田空港に緊急着陸しました。【写真を見る】【速報】羽田空港発鹿児島空港行きJAL645便が成田空港に緊急着陸タイヤがパンクか国土交通省などによりますと、きょう午前11時ごろ、羽田空港発鹿児島空港行きの日本航空645便から、タイヤの不具合の可能性があるとして緊急着陸の要請がありました。航空機は行き先を成田空港に変更し、