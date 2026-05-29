コレクションって並べたくなる！パターンの決め手は「順列」 コレクションの並べ方 5枚の絵画から3枚を選んで並べて飾るのは何通り？ 5枚の絵画から3枚を選び、壁に並べて飾ることにしました。何通りの飾り方があるでしょうか？最初に壁の左端にかける絵は5枚のなかのどれでもよいので、5通りの選び方があります。真ん中にかける絵は、左端にかけた絵を除く4枚のなかのどれかなので4通りの選び方があります。最後に右