サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が、千葉市内で国内合宿を行っている。壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの限定招集となったＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が２９日までにインスタグラムを更新。「楽しすぎる。最高だ」と記し、合宿の練習シーンの写真をアップした。ミニゲームの写真ではスライディングされたとみられる板倉滉が笑いなが