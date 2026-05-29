今回は、高2の娘が高校を退学した理由についてのエピソードを紹介します。停学処分になり…「私には高2の娘がいますが、つい最近、高校を退学しました。娘はアプリで知り合った男性と会い、食事をしてお金をもらったことを同級生に知られ、さらに学校にも知られ、停学処分になりました。しかし、停学期間が終わっても学校に行けなくなってしまったのです。『まさかこんなことになるなんて……』とショックで立ち直れません。このこ