「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反罪で有罪判決を受けた元プロ野球・広島の羽月隆太郎氏（２６）が２８日、交流サイト（ＳＮＳ）でライブ配信を行った。かねて配信を予告していた羽月氏はファンへの謝罪とともに自身を含む広島の「６人が同じ人物から購入していた」と新情報を暴露。さらに広島時代に受けた?イジメ?を告白するなど、古巣に対する複雑な感情を隠さなか