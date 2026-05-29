「オードリー」若林正恭が２９日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。若林は「プレミアムトーク」でゲスト出演。スタジオでは、初めて手掛けた小説「青天」（文藝春秋刊）への思いなどを明かした。その中でＭＣで同局の鈴木奈穂子アナウンサーから「ここから新たに挑戦してみたいとか、こんなことやってみたいという思いはあるんですか？」と聞かれた。これに若林は「（相方の）春日（俊彰