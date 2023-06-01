5月13日、ソニーのフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」が発表された。6月11日発売で、ドコモ、au、ソフトバンクのほか、オープンマーケット向け（SIMフリー）モデルも用意されている。 発表時点から、今年はデザインの刷新と価格が大きな話題を呼んだ。加えて、SNSに投稿されたXperia 1 VIIIのカメラ機能をもとにさまざまな意見が飛び交うなど、何かと注目を集めている。