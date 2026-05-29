ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、大人気作品「葬送のフリーレン」の世界を圧倒的なスケールで再現した新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」が、2026年5月30日よりオープンします。ユニバーサル・クールジャパン 2026の目玉として登場するこのアトラクションは、全身で物語の世界に浸ることができる超没入型のウォークスルー体験です。開幕に先駆けて実施された、エンターテイメント本部