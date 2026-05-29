27日、インド・ニューデリーで路上に水をまく男性（共同）【ニューデリー共同】インドで気温45度前後まで上がる酷暑の日々が続いている。4月下旬には気温が高い世界の上位50都市をインドが独占。停電の原因になっており、森林火災も起きた。熱中症で健康を害する恐れがあり、モディ首相自らが注意を呼びかけている。「暑いから記者会見は手短にしたい。私は（温暖な米南部）マイアミ出身なんだが…」。インド首都ニューデリー