〈ソフトドリンク・お水で長居をされるお客様が増えたため、廃止致しました。 30分毎最低1杯制とし、お連れ様含め飲まれない方はお会計を出すのでご退店お願いします。〉 先日、都内にある居酒屋が上記のルールを設けたことがXで報告された。これをきっかけに、「居酒屋は原価率の低いドリンクで支えられているから、お酒を飲めない人も酒飲みと同じペースでソフトドリンクを頼むべきだ」「そもそも酒を飲めない人