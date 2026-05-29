タレントのMCディンドンが、ライブ配信中に女性BJ（配信者）へ暴行を加えた騒動が炎上し、元所属事務所が彼との関係を否定した。また、MCディンドンは改めて謝罪し、被害女性と互いの非を認め合い、今後の人生を応援し合うことで話し合いを終えたと明かした。【画像】MCディンドン、女性を農耕した瞬間最近、MCディンドンと関わりのあったA社は、「タレント兼ユーチューバーのMCディンドンによるライブ配信中の暴行事件について、