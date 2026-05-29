プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督が、長女へ暴行したとして逮捕され、その後、釈放された事件を巡っては、児童相談所へ通報した長女を誹謗中傷するようなSNS投稿が相次いでいる。黄川田こども政策大臣は29日の記者会見で、「躊躇なく児童相談所にご相談いただきたい」と述べて、児相への相談を躊躇わないよう呼びかけた。黄川田大臣は、「個別の事案について申し上げることは差し控える」とした上で、「一般論として申し上げれば