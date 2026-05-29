蔵王温泉は、日本武尊の東征に従った吉備多賀由により発見されたと伝わる、開湯1900年余りの歴史を持つ日本屈指の古湯です。奥羽三高湯の1つに数えられ、古くから多くの湯治客を癒してきました。最大の特徴は、全国的にも珍しい強酸性の硫黄泉です。少し熱めの乳白色のお湯で、「美肌の湯」「美人づくりの湯」として知られています。温泉街には、歴史を感じさせる旅館や土産物屋が立ち並び、街角のいたるところから湯煙が立ち上る