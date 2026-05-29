声優の種崎敦美（※崎＝たつさき）が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）と人気のテレビアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションが30日から始まるのに先立って、開幕セレモニーに岡本信彦と登壇した。【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦USJではあす30日から2027年1月11日まで『葬送のフリーレン』とコラボ。新たなアトラクション『葬送のフリーレン ストーリー