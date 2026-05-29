久保建英が南野拓実の背番号8を継承した【写真：増田美咲】FOOTBALL ZONE

久保建英はW杯で背番号8を背負う 南野拓実の役割も担うと告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 久保建英が27日、南野拓実が付けていた背番号8を付けることになった
  • 久保は「他の誰かがつけるんだったら僕がつけたいなと思った」とコメント
  • 負傷の影響により代表メンバーから外れた南野とのやり取りも明かした
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