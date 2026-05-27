5月25日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、6月11日（木）に後楽園ホールで開催される「新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP」の出場権を懸け、自称プロレスファンの芸人、アイドル、ラッパーなど総勢16名が予選に挑んだ。【映像】MC・上田晋也、アイドルの舐めた発言に怒りの一刀両断「二度と敷居をまたがないで！」クイズは全員に出題され、3問終わるごとに成績下位者が脱落。最後まで勝ち残った4名だけが本戦へ