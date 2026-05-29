ニコラス・ケイジが、実は昨年、自身の名前を法的に変更していたことを明かした。米のインタビューで語っている。 ケイジといえば、本名はニコラス・キム・コッポラ。『ゴッドファーザー』シリーズなどで知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督を叔父に持つ、映画界の名門コッポラ家の出身である。一方、俳優としては長らく“ニコラス・ケイジ（Nicolas Cage）”の名で活動してきた。姓