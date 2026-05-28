【新華社北京5月28日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は28日の記者会見で、日米両国による南西諸島での合同軍事演習を巡り、日本の防衛相が抑止力強化が狙いだと発言したとの報道について、国家間の軍事協力は第三国を対象とすべきでないと批判した。その上で、日本の「新型軍国主義」は東アジアの災いの種となりつつあると指摘した。蔣氏は次のように述べた。中国は一貫して、国家間の軍事協力は第三国