【ローソン】では、専門店との「コラボスイーツ」を販売中。こだわりの素材を使った和スイーツや、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツ等、特別感のある商品がそろっています。今回は、その中からおすすめの「コラボスイーツ」を厳選して紹介します。ぜひ、コンビニスイーツを食べたい時の参考にしてください。 抹茶づくしのドームケーキ まずは、江戸