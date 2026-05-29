7歳から2歳まで、年子5人の子どもを育てながらダンススクールの経営に携わり、インフルエンサーとしても発信を続けるJURIさん（28）。数百万円の借金を抱えた経営を立て直し、26歳年上の夫の育児参加を実現させた彼女が、今度は「夫婦としての役目が終わった」として離婚を選択したという。【画像】「年子が5人で7人家族」小3で出会った“26歳上の先生”と再婚したJURIさんと夫・たかひこさんの家族写真を見るJURIさん結婚当初