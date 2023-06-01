大谷は6回無安打の好投も…5四死球で1失点【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場。6回を投げて5四死球を与えながらも、無安打1失点に抑えて5勝目の権利をもって降板した。結果として好投を見せた一方で、マウンド上で感情を露わにした“光景”も注目を集めている。話題となったの