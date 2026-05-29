クリスタル・パレスに所属する鎌田大地の去就に現地メディアが言及した。５月28日、英衛星放送『Sky Sports』が報じている。日本代表MFは、2024年７月にセリエAのラツィオからパレスに加入。昨季はプレミアリーグ34試合に出場し、FAカップ制覇にも貢献した。今季はリーグ戦28試合でプレーし、今月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）にフル出場。タイトル獲得に寄与するなど活躍した。 鎌田とパレスの現行契約