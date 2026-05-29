「INZONE H6 Air」 ソニーのゲーミングブランド「INZONE」から4月末に登場した背面開放型ゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」。シリーズ初の背面開放型で、長時間のゲームプレイにも最適だが、音楽用のモニターヘッドフォン「MDR-MV1」をベースとしていることから、音楽ファンからの注目度も高い。今回、そんなH6 Airを2週間試用。さらにMDR-MV1とも音質を比較してみた。 H