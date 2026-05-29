巨人の阿部慎之助前監督の復帰を求める署名が12万筆を超えました。想定を超える反響から、6月5日が期限だった運動は5月28日をもって終了することが発表されました。きっかけは、阿部氏の会見です。断腸の思いで監督を辞するという男泣きに多くの同情が集まったからです。◆著名人からもあがった“擁護の声”落語家の立川志らく氏は、「ただの親子げんかじゃねえかよ」とコメントし、阿部氏は巨人の監督を辞めるべきではない