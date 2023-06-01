◇ア・リーグホワイトソックス6―2ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打、1二塁打、1打点、2四球で6―2の勝利に貢献した。5―0の4回1死二塁で左前にポトリと落とす適時二塁打。これで通算41打点として、リーグトップタイに浮上した。一方で4戦連続の一発は飛び出さなかったが、20本塁