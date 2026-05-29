日本バレーボール協会は29日、公式SNSを通じ、週末に開催するジャパンツアー名古屋大会において観客による撮影を全面禁止すると発表した。23日に撮影マナーに対する苦言を呈し禁止を伝えていたが、新たに「双眼鏡・オペラグラス等を使用しての観戦」も禁止するとした。ビーチバレーではこれまで写真・動画撮影に対し一定の条件のもと許可していたが、撮影のマナーについて「一部来場者による悪質な撮影行為」が確認されていた