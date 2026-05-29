アフリカで感染が広がっているエボラ出血熱をめぐり、アメリカ政府は28日、感染疑いがあるアメリカ人向けの隔離施設をケニアに設置したと明らかにしました。アフリカでは中部のコンゴ民主共和国を中心にエボラ出血熱の感染が広がっていて、ロイター通信によりますと、これまでに900件以上の疑い例と200件以上の死亡疑い例が報告されています。これを受けアメリカ政府は28日、アフリカ東部のケニアにエボラウイルスに感染した疑いが