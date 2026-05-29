日本代表は29日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。今日から鈴木彩艶、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、伊東純也、前田大然、田中碧、久保建英、塩貝健人、後藤啓介の10名が合流。アイスランド戦に臨む招集メンバー26名が揃った。この日から冒頭15分のみのメディア公開となり、ストレッチやボール回しで調整。以降は非公開練習に入り、明後日に迫ったアイスランド戦に向けて