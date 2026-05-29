アニメ『機動新世紀ガンダムX』や『サクラ大戦』のシリーズ構成などで知られる脚本家・川崎ヒロユキさんが1月23日に亡くなっていたことが、わかった。60歳だった。『サクラ大戦』公式Xや『ドラゴンボールZ』などで知られる脚本家の小山高生氏がXにてにて報告した。【画像】川崎ヒロユキさんが関わった作品『ガンダムX』小山のXでは「お知らせ。ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎 ヒロユキ（本名：川崎裕之