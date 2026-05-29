日本バレーボール協会は２９日、男子日本代表チームの選手とスタッフを対象にした所持品検査と薬物検査を実施し、結果を発表した。所持品検査は現時点で合宿参加中のすべての選手、スタッフを対象に実施。結果は「問題ないことを確認した」とした。薬物検査についても同様に、現時点で合宿参加中のすべての選手、スタッフを対象に実施。使用検査キットは「マルチタイプ薬物尿検査キット」を使用し、結果は「全員陰性であるこ