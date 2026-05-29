【Qualia 10周年記念展】 開催期間： 2026年5月29日～6月22日 11:00-21:00 会場： 池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY 入場料 大人：1,000円 小学生：500円 カプセルトイメーカー「Qualia」の設立10周年を記念した特別展「Qualia 10周年記念展」が、5月29日から6月22日までの期間限定で池袋PARCO 本館7FにあるPARCO FACTORYで開催され