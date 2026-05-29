疑問1：入学準備で「やっておきたいこと」は？小学校の入学準備は、あれもこれもと気になるものの、すべてを完璧にこなすのは難しいものです。だからこそ、先輩保護者が「やってよかった」と感じたことは、参考にしておきたいですよね。そこで、実際に入学準備を経験した先輩保護者にアンケートを実施（※1）。1,274名の保護者の声から、入学前にやってよかったことランキングをまとめました。1位は「ひらがな・数字・時計など学び