ホルムズ海峡に滞留する船舶＝25日/Stringer/Reuters/File（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）海軍は28日、IRGCに関連するテレグラムアカウントで、ホルムズ海峡付近で船舶4隻に警告射撃を行ったと発表した。投稿によると、これらの船舶は「事前の調整や許可なしに」通過しようとしていたという。IRGCは、防空部隊の報告をもとに爆発音の発生源は「交戦」によるものだったと述べた。これとは別に、IRGCに近いファルス通信は