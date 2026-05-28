テニスの４大大会全仏オープン女子シングルス２回戦（２８日、フランス・パリ）で勝利を収めた大坂なおみのファッションに対し、現役選手から批判の声が上がっている。世界ランキング元１位の大坂はこの日の２回戦で、世界ランク７２位のドナ・ベキッチ（クロアチア）を７―６、６―４で下して３回戦進出。３回戦は１８歳のイバ・ヨビッチ（米国）と対戦する。順調に白星を重ねる大坂は、１、２回戦ともに金色のド派手なウエ