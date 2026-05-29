シンガポールのビビアン・バラクリシュナン外相が、自身のソーシャルメディアに平壌（ピョンヤン）の様子を収めた動画を投稿した。28日、バラクリシュナン外相はフェイスブックに32秒の動画を共有した。動画には、平壌の建物やバス、通勤する市民らの姿が収められていた。バラクリシュナン外相は「平壌は現代的で、清潔かつ体系的に計画された都市であり、私が最後に訪問した8年前以降、継続的に大きな発展を遂げた」とし、「街は