三菱自動車は２９日、かつての看板車種だったスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「パジェロ」の新型車を２０２６年度中に発売する方針を発表した。パジェロは１９年に国内向けの生産を終了しており、復活は約７年ぶりとなる。通常のパジェロに加えて、パジェロを冠した小型モデル２車種を追加し、シリーズ化することも明らかにした。往年のファンを中心に復活を望む声があったことから、これに応えるとともに、ブランド力の向上を