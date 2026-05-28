28日のロッキーズ戦での発言に米注目【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて5四死球を与えながらも、無安打1失点に抑えて5勝目を挙げた。結果を残した一方で、マウンドでは苛立ちを隠せないシーンも見られ、現地の放送局も珍しいシーンに“困惑”していた。この日は制球に苦しみ、