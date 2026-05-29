イオンは２９日、卵から人工孵化（ふか）させて育てた「完全養殖」のウナギを使ったかば焼きの試験販売を始める。完全養殖ウナギが市場に流通するのは世界初といい、３６０点をＥＣ（電子商取引）サイトで売り出す。ウナギ養殖大手「山田水産」（大分県）が手がけたもので、イオンが販売するかば焼きは計５００匹分。１点あたり１〜２匹を販売し、１匹が税抜き４５００〜５５００円、２匹が９８００〜１万２０００円となる。通