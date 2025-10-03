ポンド円は１９７円台 英政治リスクがポンド売りを誘発する可能性＝ＮＹ為替
きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが優勢となる中、ドル円は下げ渋る動きが出ている。しかし、ポンド円は下げ止まってはいるものの、１９７円台と上値が重い展開が続いている。ポンド自体の上値が重いことがポンド円を圧迫している面もありそうだ。
アナリストからは、英国は政治リスクに直面しており、英国債利回りが高止まりするか、さらに英国債売りを誘発し、利回りが上昇する可能性があるとの見方が出ている。ポンドは利回り上昇にもかかわらず、下落する可能性があるという。
明らかなリスクは、政府の悲惨な支持率により、最終的に英労働党が、スターマー首相から、財政赤字削減へのコミットメントがより低い新首相に交代させることだと指摘している。ポンド安・英国債売りのシナリオ。
GBP/JPY 197.83 USD/JPY 147.28 GBP/USD 1.3433
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
