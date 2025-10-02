「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が４点リードの九回からポストシーズン初登板。１回を三者凡退で無失点に抑え、鮮やかにゲームを締めた。

ブルペンからマウンドへ走って向かうとファンは総立ちとなった。どよめきと大歓声が沸き起こり、異様な雰囲気の中で投球練習を始めた佐々木。先頭のスティアに初球、いきなり１６２キロを投じると、３球目にも１６２キロをマークして追い込んだ。最後は低めに鋭く落ちるスプリットで空振り三振に仕留めた。

本拠地が大歓声に沸くと、続くラックスにも初球１６１キロで空振りを奪った。２球目も１６１キロをマークして追い込むと、４球目のスプリットで空振り三振に斬った。

ヘイズは１球で捕邪飛に打ち取ったかに思われたが、ロートベットがまさかの落球。２球目は最速１６３キロで追い込むと、内角直球で詰まらせて遊直に仕留めた。

佐々木はシーズン終盤に救援に転向。１００マイルを超えるフォーシームが復活し、鋭く落ちるスプリットで結果を残し、ワイルドカードシリーズでのロースター入りをつかんでいた。

八回にシーハンが乱調で４点差に迫られた中、悪い流れを断ち切るような佐々木のピッチング。大谷もベンチでガッツポーズを繰り出し、好投した山本とハイタッチをかわした。最高の雰囲気で地区シリーズ進出を決めた。