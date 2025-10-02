イラストレーターの麦ママ/猫久さんの漫画がインスタグラムで2万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

ふわふわで温かい「何か」の夢を見た作者の女性。「なんて幸せなんだろう」と思いながら、目を覚ますと…という内容で、読者からは「私なら叫んじゃうかも」「信頼の証でもあるから怒るに怒れない（笑）」などの声が上がっています。

幸せな夢から現実へ…愛猫がくれた衝撃の朝

麦ママ/猫久さん（以下「麦ママ」さん）は、インスタグラムやX、ブログ「笑う門には麦がいる」などで作品を発表しています。麦ママさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

麦ママさん「今回の体験は、夢と現実のギャップがあまりにも大きく、自分の中で衝撃的な出来事だったので描きました」

Q.朝起きたとき、現実をどのように受け止めましたか。

麦ママさん「左ほほにあたるふわふわの毛と、その中に温かくペトリとした何かを感じた瞬間、『ああ、またか』という落胆の気持ちと、不思議と快感の気持ちが込み上げてきました。実は今回の事件に似た出来事が、これまでに何度も起きているんです」

Q.この後、愛猫の「花ちゃん」に何と声を掛けましたか。

麦ママさん「普通に、『おはよう』と声を掛けましたね。花は『あ、やっと起きた〜』と言わんばかりに『ひゃ〜ん』と一声鳴き、ウキウキで朝ごはんを催促してきました。もちろん、悪びれる様子は一切ありません」

Q.「飼い主さんを信頼している証」という読者からの声がありましたが、それについてどのように感じましたか。

麦ママさん「素直にうれしかったです。『向ける』を通り越して『アレ』をくっつけてきましたからね。ハイレベルな愛情表現として受け止めました」

Q.この件について、旦那さまに話しましたか。

麦ママさん「夫には、朝起きてすぐに話しました。夫は笑いながら『俺は顔側でよかった』と言っていました。実は夫、潔癖の気がありまして。夫の『麦』『花』（2匹の愛猫）への愛はかなりのものなのですが、『アレ』とまでは仲良くしたくないそうで、『信頼されるのはうらやましいけれど、顔につけられるのは…』とのことでした。全然、愛が足りていませんね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

麦ママさん「『ママさんは本当に、アレと縁がありますね』と、これまでのエピソードも踏まえたうえでコメントしてくださる人や、『最高の幸せだ！』『あるあるすぎて笑える』『下僕冥利につきる』など、猫愛にあふれるコメントをくださった人がいらっしゃいました。そしてなによりうれしかったコメントが、『仕事中に見て笑った』と、皆さんに楽しんでもらえたことですね。『描いてよかった〜』と思いました」