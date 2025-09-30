É×¡Ö±£¤·¤´¤È¤Ê¤¤¡×ºÊ¤Î·»¡Ö¾Úµò¤ÏÄÏ¤ó¤Ç¤ë¡×¤·¤é¤òÀÚ¤ëÉÔÎÑÉ×¤ò¡¢·»Ëå¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¿Í´Ö¤Þ¤ª¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ°Ö¼ÕÎÁ3¥±¥¿Ëü±ß»ÙÊ§¤ï¤»¤¿ºÊ¤ÎÏÃ¡ÙÂè12ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·»¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×¤ØÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢É×¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥Ê¤µ¤ó¤ÈÉ×¡¦¤ï¤¿¤ë¤¯¤ó¤Ï·ëº§4Ç¯ÌÜ¡£¤¢¤ëÆü¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ÈÎ¥º§¤Ë¸þ¤±¡¢ÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤Ï¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Î·»¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
©¿Í´Ö¤Þ¤ª
¾Úµò¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥Ê¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢É×¤Ï¤³¤Î»þ¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤»¤á¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
