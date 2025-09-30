この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アウトドアYouTuberのばもが、自身の「バモログフィールドチャンネル」にて、デリカオーナー必見の燃料添加剤レビュー動画を公開した。ばもさんは、日頃から愛車デリカのメンテナンスやカーライフについて情報発信しているが、今回は「燃料添加剤」の驚きの効果について語った。



冒頭、ばもさんは「今日は燃料添加剤についてお話ししたいと思います」と切り出し、過去に自身のデリカのアイドリングが不調になった際に、燃料添加剤『バイタルクリアディーゼル』を使用し、アイドリングの不安定さが解消された経験を振り返った。「燃料添加剤ってこんなに効くんだということが分かった」と実感を明かしている。



その後も、デリカのヘビーユーザーである『ヤシノキさん』の事例や、実際に整備工場で高額な修理費がかかるケースを紹介し、「まずは燃料添加剤だって入れてみたら良くなった」と、自身だけでなく複数のユーザーに効果があった事実を強調。「よくよく考えたらもうちょっといい感じのエンジンになるんじゃないの？と思ってた」と語り、パーツの選択肢を模索し続けた経緯を語った。



また、ばもさんは新たに比較的安価な『パーフェクトクリーンディーゼル』も試し、「10キロ、20キロ走っただけでなんとなくレスポンスが良くなった」と初期の使用感をレポート。数回の給油を重ねた現在、「今日も奥多摩湖のぐにゃぐにゃ道を走ってるんですけど、めちゃめちゃ軽いレスポンスで、アクセルをそれほど踏み込まなくても楽しく走れる」と、燃料添加剤の効果を改めてアピールした。「アイドリングも滑らかで振動が細かい」と、走行距離21万km超のデリカでも高い実感が得られたようだ。



動画終盤では「ディーゼルだからガソリン車よりも長持ちしてほしい。買うとき高いし、燃料添加剤を入れて、長くディーゼルの車を楽しんでいきたい」と、自身の考えとともに、他メーカー含むディーゼル車ユーザーへも燃料添加剤の活用を推奨。視聴者には「騙されたと思って入れてみてもらって」と、ユーモアを交えて呼びかけ、「全く効かないってことはないと思うんですよ」としっかり実感を伝えた。



