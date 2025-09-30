「たのしくなんかなかった」じいじと遊んだ4歳娘→祖父への愛あふれる言葉に7千いいね「泣いちゃう」【ママリ】

「たのしくなんかなかった」4歳娘、じいじへの思いに7300いいね

ご紹介するのは、仔猫を拾ったので(@konekowohirotta)さんの投稿です。祖父母にとって「孫は目に入れても痛くない」というくらい愛おしい存在といいます。孫もそんな優しい祖父母が大好きですよね。





仔猫を拾ったのでさんの娘さんも、祖父が大好き。ある日、祖父が遊びに来て、楽しい時間を一緒に過ごしました。大はしゃぎで遊んでいた娘に「じいじと遊んで楽しかった？」と尋ねると、「たのしくなんかなかった」と意外な言葉が返ってきたのです。そのあとに続いた娘の言葉に胸を打たれて…。

©konekowohirotta

■４歳児語録■

祖父が遊びにきて大はしゃぎした４歳児。祖父が帰ったあと「じいじと遊んで楽しかった？」と聞いたところ、

「たのしくなんかなかった」。



「“たのしい”じゃなくて“たくさんたくさんたのしい”だった…いっぱいいっぱいたのしかった。もっといてほしかった…」



また来てくれるよ

孫の気持ちは、「たのしい」というだけの言葉では足りなかったのですね。「たくさんたくさん、いっぱいいっぱい」を付けることで、どれだけ楽しかったのかということが伝わてきます。もっと一緒にいたかったという、孫のあふれる思いに胸が熱くなりますね。



この投稿には「こんな事言ってくれる4歳児ちゃんが限りなく尊い」「かわいすぎる」「孫にそんな事言われたら。。。泣いちゃう」などのリプライが寄せられていました。



自分の知っている言葉で、祖父に対するあふれんばかりの思いを精一杯に表現する孫。きっと祖父もかわいくて仕方がないでしょう。祖父と孫の楽しかった時間が思い浮かぶようで、心がほっこりとなるエピソードでした。

女子と遊んでいたらからかわれて…小2男子の返しに2000いいね

ご紹介するのはぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。小学生ぐらいになると異性を意識するようになり「異性といるとからかわれる」「周りに好きだと思われて恥ずかしい」と考える子もいるようです。



投稿者・ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの息子さんは、学童で女子と仲良くしていることを友達にからかわれたそう。からかわれてしまったら強がったり、恥ずかしがったりしそすな場面ですが、息子さんはどのように返したのでしょうか。

小2のむすこくんが学童で女子と仲よくしていたら、他の男子に「おまえ〇〇ちゃんのこと好きなんだー？」とからかわれたのに、



「あ、もしかしてキミも〇〇ちゃんのこと好きなの？わかるよ、可愛いもんね。いっしょに遊ぶ？」



と撃退(？)した話を、先生がキラキラした目で熱心に語ってくる（すごい）

からかってきた友達に対し、怒らずに「キミも好きなの？」とサラッと聞いたという息子。さらには女の子のかわいさを認めたたうえで「一緒に遊ぶ？」というフレンドリーな返しはすばらしいですよね。見ていた先生もさぞ驚いたのではないかなと思います。小2にして「好き」を恥ずかしがらない姿勢はとてもかっこよく感じられます。



この投稿に「良い！」「人生何周目？」というリプライがついていました。人を好きだと思うことや、性別に関わらず好きな相手と遊ぶことは悪いことではありません。そこを堂々と相手に話せる姿勢がすごいですよね。こんなまっすぐな気持ちを持ち続けたまま成長してもらいたいと、思わず感心する投稿でした。

出産を控えるママへ、パパが母子手帳に書いた手紙に1万いいね！

ご紹介するのはなつ☺︎🌻🍓‎🤍(@natsu72__mm)さんが投稿していたパパのメッセージです。いよいよ翌日に出産を迎えるなつさんと生まれてくる赤ちゃんに向け、母子手帳に今の思いをつづったパパ。愛にあふれたメッセージからは、家族への愛がひしひしと伝わってきます。

©natsu72__mm

さっき手術の説明聞きに夫くんが来てくれた時に書いてってくれた……

「大したこと書いてないよ～」って言ってたけど、普通に泣いたよね🕯

赤ちゃんに会える期待とともに、なつさんと赤ちゃんが元気に帰ってくることを願うメッセージに思わずうるっときますよね。妊娠も出産も当たり前ではないことを理解し、自分の言葉で素直な気持ちをつづってくれたことが、なつさんの大きな力になったことでしょう。パパが出産が奇跡であることを理解し、ママと赤ちゃんの命を大切に思う気持ちが伝わります。



この投稿には「イイねぇ、パパもママもファイト」「泣ける」というリプライがついていました。パパは赤ちゃんを産むことはできなくとも、ママの思いに寄り添い支えることはできます。すてきな家族愛に心がホカホカと温まるエピソード投稿でしたね。

