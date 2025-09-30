濃厚系”悪魔のささやき”＆”天使のおさそい”！ハーゲンダッツ ミニカップ「チョコレート／ホワイトチョコレート」
ハーゲンダッツの「ミニカップ」に、一度食べたら抜け出せない濃厚系シリーズから新たなアイスクリームが登場。
ねっちりとろ〜り“悪魔”のような「悪魔のささやき『チョコレート』」と、サクサクとろ〜り“天使”のような「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」が発売されます☆
ハーゲンダッツ ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』／天使のおさそい『ホワイトチョコレート』
発売日：2025年9月30日(火)
価格：各351円（税込） ※軽減税率適用
種類別：アイスクリーム
販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか
ハーゲンダッツのミニカップに、悪魔のささやき『チョコレート』と、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』が登場。
「悪魔のささやき」は、シズル感たっぷりの濃厚系スイーツから着想を得たシリーズ。
“手に取らずにはいられない“誘い込まれるような見た目と、“圧倒的な濃厚感”が特長です。
2022年に発売されたシリーズ第1弾は、”一度食べたら抜け出せない”やみつきになるような味わいで、多くの人から評価されました☆
今回、やみつき感をさらに高めた「悪魔のささやき」に加えて、ホワイトチョコレートを使用した軽やかな食感が特長の「天使のおさそい」が初登場。
見た目・味わい・食感、すべてが対照的な“悪魔”と“天使”による、2つの濃厚沼が楽しめます！
ハーゲンダッツ ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』
内容量： 86ml
悪魔のささやき『チョコレート』は、チョコレート好きを虜にするべく、さらにやみつき感を高めた濃厚な味わいへパワーアップ！
チョコレートアイスクリームの中にソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、とろ〜りとしたバターココアソースにまみれたチョコレートクッキーをその上に重ねています。
天面のソースとアイスクリームの中のソースを前回から変更し、一口目に感じるインパクトや全体のメリハリを生むような調整を図ることで、さらにやみつき感を高めたアイスクリームです。
こだわりポイント1）濃厚な味わいと優しい甘さが楽しめるチョコレートアイスクリーム
ミルクのコクがしっかり感じられ、濃厚な味わいに仕上げたチョコレートアイスクリーム。
それでいて、優しい甘さも感じられる仕上がりです。
なめらかな口どけと上品な後味が堪能できます！
こだわりポイント2）とろーりとした、深い味わいのソルティーチョコレートソース
アイスクリームを食べ進めると現れるチョコレートソースには、風味豊かなカカオエキスパウダーをプラス。
甘さだけでは終わらない、深い味わいに仕上げられています。
また、味わいにメリハリを持たせるためほんのり塩味を効かせ、全体のアクセントとして楽しめるようにしてあるのも魅力です。
こだわりポイント3）一口目からインパクトのあるバターココアソースとチョコレートクッキー
天面には、バターココアソースにまみれた、ねっちり食感がたまらないチョコレートクッキーをトッピング。
前回使用したミルクココアソースを、バターオイルを配合したバターココアソースに変更しました。
コクと甘みが増し、より濃厚な味わいに仕上げられているのもポイントです。
ハーゲンダッツ ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』
内容量：88ml
悪魔のささやき『チョコレート』とあわせて登場する、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』は、ホワイトチョコレート好きにはたまらない味わい☆
軽やかな食感とコク深く濃厚な味わいが楽しめます。
ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームに、ミルクコーティングを重ね、ホワイトフィアンティーヌを散りばめているのが特徴。
「悪魔のささやき」と対照的な見た目と軽やかな食感ながら、ひとくち食べれば”抜け出せなくなる”味わいが楽しめます。
こだわりポイント1）なめらかでコク深いホワイトチョコアイスクリーム
バタースカッチとバニラ香料を加えた、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』
コク深さはありながらも、上品な甘さを楽しめる味わいに仕上げられています。
こだわりポイント2）とろーりとした、飽きの来ない濃厚感が楽しめるホワイトチョコソース
アイスクリームを食べ進めると現れるホワイトチョコソースには、奥行きのある味わいを演出するため、数ある候補の中から柑橘系の洋酒を厳選。
爽やかな香りが特長的で、華やかさが感じられる仕上がりです☆
こだわりポイント3）とろけるミルクコーティングと軽い食感のホワイトフィアンティーヌ
とろーり食感が楽しめるミルクコーティングの上には、サクサク食感のホワイトフィアンティーヌをトッピング。
ほのかに塩味がきいており、やみつき感のある味わいに仕上げられています。
また、真っ白い見た目を実現するため、焼き目をつけず、白色に焼き上げる製造方法にもこだわりました！
一度食べたら抜け出せない濃厚系シリーズに、ねっちりとろ〜り“悪魔”とサクサクとろ〜り“天使”が登場。
ハーゲンダッツ ミニカップの悪魔のささやき『チョコレート』／天使のおさそい『ホワイトチョコレート』は、2025年9月30日より期間限定で発売です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 濃厚系”悪魔のささやき”＆”天使のおさそい”！ハーゲンダッツ ミニカップ「チョコレート／ホワイトチョコレート」 appeared first on Dtimes.