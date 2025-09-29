インフルエンサーでYouTuberのおさきが9月26日、自身のYouTubeチャンネル「おさき日記」を更新。姉弟とシール帳交換をする様子を公開した。

（関連：【写真】「マジで懐かしい」おさきが紹介した平成味溢れるシール帳）

おさきはYouTube活動を2018年からスタートし、2025年9月時点で登録者数97.1万人となっている。YouTube開設当初おさきは小学6年生で、YouTubeを始める前は子役として活躍していた。弟の今井暖大（はると）も同じく子役として活躍しており、2025年5月には恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）のマクタン編に出演するなど、タレントとしても活動している。

まずはおさきのシール帳を紹介していくことに。使用しているのはシナモロールのシール帳で、おさきは「マジで懐かしい」と昔を思い出しているようだ。そしてコレクションのなかでも「一番最上級」と紹介したのが、マイメロディの大きいシール。このシールはウォーターインシールとなっており、「最推し」と紹介した。

続いて2冊目を紹介。ハンギョドンのぷくぷくシールやタオル素材のシナモロールのシールなどを紹介し、「上級者向けなんじゃない」と締め括った。その後は妹とシール交換を楽しみ、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「懐かしい！！」「最高！」「可愛いすぎ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）