コクヨは、2005年に発売を開始したテープのり「ドットライナー」シリーズの20周年を記念して、寿司をモチーフとした「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」計5種（4種＋シークレット1種）を、2025年10月10日（金）から発売します。実売価格は440円（税込）。

「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」

なお、10月10日は「ドッ（10）ト（10）」と「点（ten）」の語呂合わせから「ドットライナーの日」と制定されています。

記事のポイント コクヨの「ドットライナー」シリーズは、2005年に発売され、今年で発売20周年を迎えるロングセラー商品。ラインナップはいまでは18アイテム134品番に拡大しており、シリーズ累計出荷数は2億個を突破しています。そんな人気商品から、いままでにないユニークなデザインのアイテムが登場。日本を代表する食べ物“寿司”をそのままケース形状に取り入れており、外国からの観光客のお土産としても喜ばれそう。

本製品は、寿司を模したケースがユニークなテープのり。「まぐろ」「たまご」「いくら」「えび」の4種と、シークレット1種の計5種をラインナップしています。

新鮮なネタが乗った寿司のモチーフに、トレンド感のあるマットなグラデーションを取り入れたグラフィックを掛け合わせ、オリジナルなデザインに仕上げられています。

また、本体の寿司に合わせて、シリーズで初めてテープのりの色に“醤油色”を採用。訪日外国人をはじめ、和のアイテムがお好きな人にも喜んでもらえる、寿司らしさを追求したデザインになっています。

※醤油色のリフィルのみの販売はされません。

↑醤油色ののりを採用。

中身が見えないパッケージで、開けるまでどんなネタが出るか分からないワクワク感を楽しめます。

コクヨ 「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」 発売日：2025年10月10日 実売価格：440円（税込）

