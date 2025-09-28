カウンセラーが明かす『欲しがり王様タイプ』に注意！ずるい人を見抜く7つの実践術
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が最新動画「【テイカー診断】ずるい人の見抜き方7選／奪われる前に離れられる知識を解説」を公開。カウンセラーで作家のRyotaさんが、日常に潜む“ずるい人”を見抜く方法やその対処法について、実体験や心理学を交えながら語った。
動画冒頭でRyotaさんは「この人にいろいろ奪われているな、みたいな感覚ってないですか？」と視聴者に問題提起。「ずるい人を見分けられたら、これからの人生かなり楽になる」と語り、身近な人間関係の中で自己中心的に“もらう”ばかりで“与えない”人に注意を促した。
ずるい人の典型例として、Ryotaさんは「まず一つ目、自分の労力っていうのを、少しも他の人のために使わない」、「もらうけど与えない」と指摘。さらに「すぐにやってもらおうとする」「とにかく羨ましがる」「口だけで行動しない」など具体的な特徴を説明した。「ずるい人は、自分が王様になってて他の人は自分にどんどん献上しなさいよって思ってる」と、欲望に歯止めが効かない“王様タイプ”の特徴を強調したのも印象的だ。
また、「いらないものを押し付けてあなたから大量にもらってくる」「高級なものにこだわる」など損得計算ばかりの行動にも警鐘。「ずるい人は、この前これあげたでしょ、代わりにこれちょうだいよって要求してくる。少しの親切を何年も使い回す執念深さがあります」と独自の視点を交えた指摘が続いた。
そしてRyotaさんは、「ずるい人は他人の損を喜ぶ」「周りの誰も損していないのに自分だけ得した気分に浸る」など、損得勘定とマウントを取る傾向も分析。「ずるい人は言葉じゃなくて行動を見てほしい」とアドバイスを送り、「これだけ尽くしたのだから返してよ、と言うと“ケチ”と逆ギレ。ケチと言われたら相手はもう距離を取る、その方が安心です」と“離れる勇気”の大切さも提唱した。
動画の締めくくりとして、「ずるい人がご近所さんや知人レベルでいる場合、あからさまな『羨ましい・お土産は？』などの発言が増えてきたら、与えすぎず距離を取ることが重要です」とまとめ、視聴者に注意喚起。「ココヨワチャンネル」では今後も人間関係の悩みについて解説動画を配信していく予定だという。
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。